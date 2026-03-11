Fenerbahçe’de Sadettin Saran ve futbol takımı iftarda buluştu!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli futbol takımıyla iftarda bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen iftar organizasyonuna Saran'ın yanı sıra kulübün ve Futbol AŞ'nin yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip, idari heyet ile futbolcular katıldı.

Saran ile kulüp yöneticileri, iftar öncesi futbolcularla kısa sohbetler yaptı.

İftar yemeğinin ardından Saran tarafından teknik heyet ve futbolculara Fenerium'dan çeşitli hediyeler verildi.