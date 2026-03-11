Inigo Perez Soto: Yarın burası cehennem gibi olacak!

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan Rayo Vallecano'nun teknik direktörü Inigo Perez Soto, "Bu tür turnuvalarda kimin favori olduğunu söyleyemeyiz." dedi.

Soto ve futbolcu Oscar Trejo, Yeni 19 Mayıs Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İspanyol teknik adam, potansiyellerini bildiklerini söyledi. Samsunspor'un yapacağı her türlü değişikliğe karşı etkili olacaklarına işaret eden Soto, "Bende büyük bir heyecan var tüm oyuncularımda da var. Büyük bir macera ile buraya geldik. Yarın bu tura başlayacağız. Benim için de futbolcular için de çok önemli, sahada elimizden geleni yapacağız. Takım olarak ne yapacağımızı biliyoruz. Zayıflıklarımızı biliyoruz. Bu tür turnuvalarda kimin favori olduğunu söyleyemeyiz. Yarın bu turun ilk maçında her şeyi görmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Soto, yarınki stadyumun atmosferine ekip olarak hazır olduklarını vurgulayarak, "Bu tip sahalara alışığız. Bazen kontrol edemediğimiz durumlar var. Grup aşamasında bu tür zorlukları gördük. Yarın burası cehennem gibi olacak aslında ve bu duruma heyecanlıyız. Sakatlıklarımız var bazı oyuncularımız buraya gelmedi ancak bir sonraki maçta olacaklardır. Oyuncular kendilerini hazır hissetmedi ve teknik direktör olarak bunu normal karşılıyorum." şeklinde konuştu.