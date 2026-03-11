Kocaelispor’da Serdar Dursun’dan A Milli Futbol Takımı açıklaması!





Penaltı pozisyonu ve rakip kaleciyle yaşadığı diyalog hakkında konuşan deneyimli futbolcu, "Rakip kaleciyi izliyorum, o da beni izliyor. Sağıma mı atıyor, soluma mı atıyor diye bakıyor. O anda kaleciyi biraz irite etmeye çalıştım, köşeyi gösterdim. Sanırım aklı biraz karıştı ve topa geç yöneldi. Böyle mental oyunlar futbolda önemli. Tecrübeli oyuncuyuz, rakip kaleci de genç bir kaleci. Biraz mental bir mücadeleydi ve kazanan ben oldum" ifadelerini kullandı.



A Milli Takım hakkında da konuşan Serdar Dursun, "Vincenzo Montella daha önce de söyledi; kendi takımında oynayan ve hazır olan oyuncuları seçeceğini ifade etti. Bu sezon 5 gol, 1 asistle oynuyorum. 11 maç ilk 11 başladım ve son haftalarda sürekli ilk 11'de sahadayım. Şu an fitim ve hazırım. Milli Takım'da pivot eksikliği olduğunu düşünüyorum. Haftaya kadrolar açıklanacak, ben de bunun için çalışıyorum. İnşallah kendimi orada görürüm. İster 1 dakika ister ilk 11 olsun, önemli maçlarda tecrübeli oyunculara ihtiyaç olur. Hayalim yeniden Milli Takım'da olmak ve Türkiye'nin Dünya Kupası'na gitmesine katkı sağlamak" diye konuştu.