Mardin 1969 Spor’da Bülent Akan dönemi!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar Bülent Akan'ın getirildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca (PFDK) bahis soruşturması kapsamında 3 ay hak mahrumiyeti cezası alan teknik direktör Ahmet Cingöz, 10 Mart'ta Mardin 1969 Spor ile yollarını ayırdı. Mardin 1969 Spor, Cingöz'ün yerine Bülent Akan'ın getirildiğini açıkladı.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Akan, hedeflerinin 1'inci Lig olduğunu ifade ederek, "Mardin 1969 Spor'a baktığımız zaman 2-3 yıldır ciddi yatırımlar yapan bir kulüp. Lige de çok iyi başladılar. Bahis sürecinden sonra ister istemez takımda bir düşüş yaşandı. Geldiğimiz noktada bir hoca değişikliğine ihtiyaç duyuldu. Ve yönetim kurulunun başkanımızın ve yönetim kurulumuz bizlerde karar kılmışlar. Dün gece itibariyle prensipte anlaştık ve bugün de buradayız. Burada olmaktan da daha önce dediğim gibi çok mutluyuz. Oyuncu grubunu tanıyoruz, ligi tanıyoruz, yıllardır birlikte çalışıyoruz. Sezon başında Isparta'daydım. Oraya da çok iyi bir takım yapmıştık. Bugün artık buradayız. Mardin Spor armasının altındayız, forması içindeyiz. Oyuncu kardeşlerimle beraber sahada bir karakter göstermemiz gerekiyor. Sonuna kadar savaşmamız gerekiyor. Keyifli futbol oynamamız lazım. Taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Biliyorsunuz futbol temaşa oyunu, sahada taraftar iyi futbolu görmek ister. Ama geldiğimiz nokta şu anda son 7 maç ligin boyu kısaldı. İyi futbolun yanı sıra maç kazanmak her şeyden daha önemlidir. Biz de bunun için buradayız. Daha önce kariyerimde şampiyonluğum var. Allah, inşallah bu yıl Mardin Spor ile 1'inci Lig'e çıkmayı nasip eder. Hep beraber çıkarız diye düşünüyorum" dedi.