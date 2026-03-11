Mesut Bakkal: Yolumuza devam etmek istiyoruz!

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Amedspor, konuk olduğu İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti. Amedspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakkal, sözlerine hayatını kaybeden teknik adamlar Orhan Kaynak ve Engin Fırat için başsağlığı mesajlarıyla başladı. Mesut Bakkal karşılaşma için değerlendirmesinde ise şunları söyledi:



"Geçen haftalara baktığınız zaman çok daha iyi mücadele eden, daha iyi oynayan bir Amedspor vardı. Maçın ilk devresinde bir pozisyon haricinde üretmeyi de bildik. Özellikle yan toplardan çalıştığımızın karşılığını almak bizi çok sevindiriyor. Çünkü çok uzun adamlarımız var. Oradan golleri bulmamız bizi sevindiriyor. Koyduğumuz hedef doğrultusunda, bu benim 5. maçım 11 puan aldık ama beraberlik aldığımız için diğer takımları yakalamakta 3-4 puan farkımız var. Onu da kapatmamız için kalan bütün maçları kazanmamız gerekiyor. O bağlamda yola çıktık. Geçen hafta Serik'i yendik, bu hafta İstanbul. Pazar günü Manisa maçımız var, sonrasında Hatay maçı. Hedef puanımız 67. Milli takım arasından sonra devam edeceğiz. İyi oyuncularımız var. Biraz daha disiplinli, özverili oynadıkları zaman farkları ortaya çıkıyor. Güzel bir galibiyet, yolumuza devam etmek istiyoruz."