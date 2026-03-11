Murat Kılıç: "Büyük ihtimalle Türkiye Kupası'nı bu sene biz alacağız"

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Corendon Alanyaspor ile eşleşti. Siyah-beyazlılar yarı finale kalması durumunda Konyaspor - Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Kura çekiminde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Murat Kılıç, "Türkiye Kupası bizim için bu sene çok önemli. İki maçı da sahamızda oynayacağız. Final oynamayı planlıyoruz. Bu sene Türkiye Kupası'nı almak için mücadele edeceğiz. Büyük ihtimalle de Türkiye Kupası'nı bu sene biz alacağız" şeklinde konuştu.