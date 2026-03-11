Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Murat Kılıç: "Büyük ihtimalle Türkiye Kupası'nı bu sene biz alacağız"
Giriş Tarihi: 11.03.2026 15:33

Murat Kılıç: "Büyük ihtimalle Türkiye Kupası'nı bu sene biz alacağız"

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Murat Kılıç, Ziraat Türkiye Kupası'nın bu sene kendileri için çok önemli olduğunu ve kupayı kazanacaklarını söyledi.

İHA
Murat Kılıç: Büyük ihtimalle Türkiye Kupası’nı bu sene biz alacağız
  • ABONE OL
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Corendon Alanyaspor ile eşleşti. Siyah-beyazlılar yarı finale kalması durumunda Konyaspor - Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Kura çekiminde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Murat Kılıç, "Türkiye Kupası bizim için bu sene çok önemli. İki maçı da sahamızda oynayacağız. Final oynamayı planlıyoruz. Bu sene Türkiye Kupası'nı almak için mücadele edeceğiz. Büyük ihtimalle de Türkiye Kupası'nı bu sene biz alacağız" şeklinde konuştu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Murat Kılıç: "Büyük ihtimalle Türkiye Kupası'nı bu sene biz alacağız"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz