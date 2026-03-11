NBA’de Bam Adebayo’dan 83 sayılık tarihi performans!

KOBE BRYANT'I GERİDE BIRAKTI

Bu performansla NBA tarihinin en yüksek ikinci sayı performansını gerçekleştiren Adebayo, 2006'da Toronto Raptors'a karşı 81 sayı atan Kobe Bryant'ı geride bıraktı.

NBA'de tek maçta en fazla sayı rekoru ise 1962'de 100 sayı atan Wilt Chamberlain'e ait.

Adebayo ayrıca maçta 36 serbest atış isabetiyle NBA tarihinde bir oyuncunun bir maçta attığı en fazla serbest atış sayısına da ulaştı. Miami Heat tarihinde ise bir çeyrekte (31), bir devrede (43) ve bir maçta (83) en fazla sayı atan oyuncu rekorlarını kırdı.

Karşılaşmanın ardından duygusal anlar yaşayan Adebayo, ailesine sarılarak gözyaşlarını tutamadı. Yıldız oyuncu performansıyla ilgili, "Bu anı tekrar yaşayabilmeyi isterdim. Wilt, ben ve sonra Kobe? Bunu söylemek bile inanılmaz." ifadelerini kullandı.