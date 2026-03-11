Samsunspor, Avrupa kupalarında 21. kez sahaya çıkacak

"İSPANYA'YA İYİ BİR SKORLA GİTMELİYİZ"

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, AA muhabirine, Rayo Vallecano ile çok zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını söyledi.

En büyük artılarının ilk maçı taraftarlarının önünde oynamaları olduğunu belirten Çapa, "Bunu mümkün olduğu kadar lehimize çevirmemiz gerekiyor. Buradan alacağımız iyi bir skorla İspanya'ya gitmeliyiz. Rayo Vallecano'nun kendi liginde alt sıralarda olması bizi yanıltmasın. Çünkü son oynadıkları 3-4 müsabakada aldıkları sonuçlar, ne kadar iyi takım olduklarını gösteriyor. Diğer taraftan bizim oyunumuza çok uygun bir takım. Sahada dizilişimiz ve oyun anlayışımız birbirine çok benziyor. Bu karşılaşmayı iki maç olarak değerlendirip iç saha mücadelesini avantaja çevirmek lazım." diye konuştu.

Çapa, takım halinde iyi oynamaları halinde İspanya'ya iyi bir sonuçla gideceklerine inandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Takımımızda sakat oyuncularımız var. Jaures Assoumou'nun tedavisi sürüyor. Zeki Yavru, Tanguy Coulibaly ve Emre Kılınç takımla birlikte idmanlara çıkmaya başladı ancak bu, oyuncuların tamamen iyileştiği anlamına gelmiyor. Biraz daha zamana ihtiyaçları var. Maçın gidişatına göre belki teknik direktörümüz oyunculara görev verebilir ama bu oyuncuların 90 dakika oynayacağı anlamına gelmiyor. Çünkü bu futbolcular aylardır takımdan ayrı. Bunları erken sahaya sürüp tekrar sakatlanmalarına sebebiyet vermememiz lazım. Afonso Sousa da iyileşti ancak tam olarak hazır değil."