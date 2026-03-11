Trabzonspor – Rizespor maçının saati değişti!

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor ile Rizespor arasında oynanacak maçla ilgili saat değişikliği yapıldı. Papara Park'ta oynanacak maçın daha önce açıklanan 16.00 yerine saat 20.00'de başlayacağı belirtildi.

Trabzonspor, her iki kulübün talebi üzerine bu kararın alındığını açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 26. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağımız karşılaşmanın başlama saatinde değişikliğe gidilmiştir. 14 Mart 2026 Cumartesi günü Papara Park'ta oynanacak ve daha önce saat 16.00'da başlayacağı açıklanan müsabakanın başlama saati, her iki kulübün talebi üzerine 20.00 olarak güncellenmiştir."