UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçları oynanacak

Giriş Tarihi: 11.03.2026 11:03

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları yarın yapılacak.

AA
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 turunda yarın 8 karşılaşma oynanacak.

Ligde 18-19 Mart'ta oynanacak rövanş maçlarının ardından çeyrek finalistler belli olacak.

Son 16 turu ilk maçlarının programı (TSİ) şu şekilde:

20.45 Panathinaikos (Yunanistan) - Real Betis (İspanya)

20.45 Stuttgart (Almanya) - Porto (Portekiz)

20.45 Bologna (İtalya) - Roma (İtalya)

20.45 Lille (Fransa) - Aston Villa (İngiltere)

23.00 Ferencvaros (Macaristan) - Braga (Portekiz)

23.00 Genk (Belçika) - Freiburg (Almanya)

23.00 Celta Vigo (İspanya) - Olimpik Lyon (Fransa)

23.00 Nottingham Forest (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka)

