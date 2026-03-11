Uğurcan Çakır, Muslera’yı aratmıyor

MONACO MAÇINDA PARLADI

Uğurcan Çakır, performansıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasındaki Monaco maçına damga vurdu.

Karşılaşma içerisinde önemli kurtarışlar yapan Uğurcan, ayrıca başarılı performansına penaltıdan yaptığı kurtarışı da ekledi. Tecrübeli kaleci, Monaco'nun penaltı kazanmasının ardından 50. dakikada topun başına geçen Denis Zakaria'nın vuruşunda meşin yuvarlağı kurtardı.

Sahada kaldığı süre boyunca yaptığı kurtarışlarla takımının gol yememesini sağlayan Uğurcan Çakır, 59. dakikada Balogun ile karşı karşıya pozisyonda sakatlandı.

Tedavisinin ardından yaklaşık 10 dakika oyuna devam eden Uğurcan, 68. dakikada yerini Günay Güvenç'e bıraktı.

Sarı-kırmızılılar, Günay Güvenç'in yediği gol sonrasında müsabakadan 1-0 mağlup ayrıldı.

YÖNETİM VE TEKNİK EKİP, PERFORMANSINDAN MEMNUN

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, Uğurcan Çakır'ın performansından memnun olduklarını dile getirdi.

Bir iftar organizasyonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Dursun Özbek, deneyimli kaleci için "Transfer döneminde kaleci alternatifleri arasında bize en yakışanı Uğurcan'dı. Uğurcan Çakır'ın performansını sezon başından beri izliyoruz. Uğurcan transferinin Galatasaray'a birçok yönden faydası oldu. Uğurcan, her şeyi hesaba kattığınız zaman, finansal ve performans açısından mükemmel bir transfer." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 1-0 kazandıkları Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk ise, "Uğurcan, bu maç için çok motiveydi. Bu karşılaşma için ekstra hazırlandı. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra çok önemli kurtarışlar yaptı, bizi güvende hissettirdi. Uğurcan hem kalecilik hem de karakter olarak çok önemli. Sezon başında Premier Lig'den bu seviyede bir kaleci almak isteseniz en az 30 milyon avro para ödemeniz gerekiyordu. Uğurcan da şu an Premier Lig seviyesinde bir kaleci. Şu anki performansına bakınca Uğurcan için verilen 30 milyon avro bonservisin az olduğunu düşünüyorum." şeklinde görüş belirtmişti.