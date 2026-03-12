Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan Samsunspor’a ziyaret!
Giriş Tarihi: 12.03.2026 15:35

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’yı Nuri Asan Tesisleri’nde ağırladı.

DHA
Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Samsunspor'un Nuri Asan Tesisleri'ni ziyaret etti.

Montella'yı tesislerde Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Futbol Direktörü Fuat Çapa, Mali İşler Direktörü Koray Yalçın ile Dış İlişkiler Sorumlusu Mustafa Aztopal karşıladı.

Ziyarette Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink ile Montella, Türk futboluna ilişkin güncel konular üzerine görüş alışverişinde bulundu. Montella ayrıca Samsunspor kaptanı Zeki Yavru ile bir süre sohbet ederek takıma ve oyuncuya başarı dileklerini iletti.

Ziyaretin sonunda Montella, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu karşılaşması öncesinde Samsunspor'a başarı dileğinde bulundu.

