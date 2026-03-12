Arda Turan’ın takımı Shakhtar çeyrek finale göz kırptı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Lech Poznan ile karşılaştı. Enea Stadyumu'nda oynanan maçı Ukrayna ekibi 3-1 kazandı.
Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Marlon Gomes, 48. dakikada Martins da Silva Newerton ve 85. dakikada Isaque Severino Silva attı. Lech Poznan'nın tek golü ise 70. dakikada Mikael Ishak'tan geldi.
Shakhtar Donetsk, bu sonucun ardından gelecek hafta oynanacak rövanş maçı öncesi avantaj elde etti. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 19 Mart'ta yine Polonya'da oynanacak.