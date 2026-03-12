Bodrum FK, Iğdır deplasmanında kazandı!

1. Lig 30. hafta maçında Iğdır FK ile Bodrum FK kozlarını paylaştı. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip, 3-2'lik skorla kazanmasını bildi.

Akdeniz ekibinin gollerini 18. dakikada penaltıdan Taulant Seferi, 56. dakikada Ahmet Aslan ve 63. dakikada Omar Imeri kaydetti. Iğdır'ın golleri ise 54. dakikada penaltıdan Gianni Bruno ve 90+4. dakikada Wenderson Soares'den geldi.

Bu sonucun ardından Bodrum FK 51 puana yükselirken, Iğdır FK 44 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Iğdır FK, Bandırmaspor'a konuk olacak. Bodrum FK evinde Boluspor'u ağırlayacak.