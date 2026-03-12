Inigo Perez Soto: "Rövanş için güzel bir skor aldık"

Soto, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi bir rakibe karşı güzel bir oyun oynadıklarını kaydetti.

Maçta favori olmadıklarını anlatan Soto, "Kazanmış olmamız favori olduğumu göstermiyor. Oyuncularıma teşekkür ederim. Oyuna iyi adapte olduk. Maçın etkileyici atmosferinde iyi oynadık. Nasıl atak yapacağımızı biliyorduk. Fiziksel olarak iyi bir seviye gösterdik. Futbolcuların forma giymesi için enerjik ve tam kapasite olması gerekiyor. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

İspanyol teknik adam, her oyuncu için analiz yaptıklarını belirterek, "Takımda çeşitlilik var. 19 tane oyuncumuz mevcut. Bunları rotasyon olarak değil de seçim olarak görüyorum. Karşılaştığımız takıma göre oyuncuyu oynatıyorum. Onun için oyuncularımın her zaman hazır olması gerekiyor. Samsunspor'a karşı 3-1 alınan galibiyetin ardından psikolojik bir üstünlük de sağladık. Çeyrek finale gitmek için diğer maçı da görmemiz lazım. Bu galibiyeti oyuncularımla birlikte kutladık. Oyuncularım çok mutlu ve güzel bir yolculuk geçireceğiz. Rövanş için güzel bir skor aldık. Oyuncularım seviyesini gösterdi. Çok uzağa bakmak istemiyorum ama final oynamak isteriz." şeklinde konuştu.