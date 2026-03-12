İran Dünya Kupası’na gitmiyor

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

11 Haziran-19 Temmuz tarihilerinde ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İran yer almayacak. ABD Başkanı Donald Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile yaptığı görüşmede, İran'ın turnuvaya davetli olduğunu yineledi. Ancak İran Spor Bakanı Ahmad Donyamali, mevcut güvenlik durumu ve ABD ile olan gerginliklerin ülkenin turnuvaya katılmasını imkânsız hale getirdiğini söyledi. Donyamali, devam eden çatışmaların binlerce kişinin ölümüne yol açtığını ve organizasyona katılabilmeleri için gerçekçi koşulların kalmadığını da belirtti.