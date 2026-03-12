İstikrarın adı Fatih Tekke!

11 Mart 2025’te göreve getirilen 48 yaşındaki hoca, 45 maçta 2,02 puan ortalaması yakaladı. Bu sezon ise 31 karşılaşmada 20 galibiyet, 6 beraberlik alırken sadece 5 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı ve Fırtına’yı zirveye oynattı.
Trabzonspor'la 11 Mart 2025 tarihinde sözleşme imzalayan Fatih Tekke, oldukça başarılı bir yılı geride bıraktı. Karadeniz ekibi, 48 yaşındaki hocanın döneminde çıktığı 45 resmi maçta 2.02 puan ortalaması yakaladı. Bordo-mavililer,deneyimli çalıştırıçı yönetimindeözellikle bu sezon aldığı sonuçlarlaüst sıralardaki iddiasınısürdürdü. Trabzonspor, 2025- 26'da Fatih Tekke ile oynadığı 31 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Fırtına,bu performansıyla 2.13puan ortalaması yakalayarakgüçlü bir istatistik ortayakoydu. 48 yaşındaki teknik adam, özellikle takımın hücum etkinliğini artırırken 1 yıllık süreçte ulaştığı 2.02'lik genel puan ortalamasıyla istikrarlı bir görüntü çizdi. Fatih Tekke için oldukçabaşarılı geçen bir yılda en önemlieksik olarak ise bir derbi galibiyetiningelmemesi oldu.