Giriş Tarihi: 12.03.2026

İstikrarın adı Fatih Tekke!

11 Mart 2025’te göreve getirilen 48 yaşındaki hoca, 45 maçta 2,02 puan ortalaması yakaladı. Bu sezon ise 31 karşılaşmada 20 galibiyet, 6 beraberlik alırken sadece 5 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı ve Fırtına’yı zirveye oynattı.

İstikrarın adı Fatih Tekke!
Trabzonspor'la 11 Mart 2025 tarihinde sözleşme imzalayan Fatih Tekke, oldukça başarılı bir yılı geride bıraktı. Karadeniz ekibi, 48 yaşındaki hocanın döneminde çıktığı 45 resmi maçta 2.02 puan ortalaması yakaladı. Bordo-mavililer, deneyimli çalıştırıçı yönetiminde özellikle bu sezon aldığı sonuçlarla üst sıralardaki iddiasını sürdürdü. Trabzonspor, 2025- 26'da Fatih Tekke ile oynadığı 31 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Fırtına, bu performansıyla 2.13 puan ortalaması yakalayarak güçlü bir istatistik ortaya koydu. 48 yaşındaki teknik adam, özellikle takımın hücum etkinliğini artırırken 1 yıllık süreçte ulaştığı 2.02'lik genel puan ortalamasıyla istikrarlı bir görüntü çizdi. Fatih Tekke için oldukça başarılı geçen bir yılda en önemli eksik olarak ise bir derbi galibiyetinin gelmemesi oldu.

İstikrarın adı Fatih Tekke!
