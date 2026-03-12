Kazan Kazan!

Galatasaray, transfer döneminde yaşanan sıkıntılara ve sezon içinde lig ile Avrupa'da alınan bazı kötü sonuçlara rağmen hedeflerine ilerliyor. İşte sarı-kırmızılı camiada, 'eğrisi doğrusuna denk geldi' yorumları yapılan gelişmelerin özeti:

1- UĞURCAN YÜKSEK BONSERVİSİ UNUTTURDU

Muslera sonrası iki ay Ederson'un peşinden koşan sarı-kırmızılılar, son anda tercihini Uğurcan Çakır'dan yana kullandı. Uğurcan, sergilediği performansla hem selefi Muslera'yı hem de kendisi için ödenen KDV dahil 33 milyon Euro'luk bonservis bedelini unutturdu.



2- MERTENS'İN YERİNE GEÇEN SARA KENDİNİ GÖSTERDİ

MERTENS yerine 10 numara transferi yapılmadı. Avrupa'da bu pozisyona geçen Sara, performansıyla vitrine çıktı ve Brezilya Milli Takımı aday havuzuna girdi.

3- OSİMHEN'İN DEĞERİ 100 MİLYON EURO'YU AŞTI

VICTOR Osimhen'e ödenen 75 milyon Euro'luk bonservisle Türkiye'de rekor kırıldı. Attığı gollerle takımını taşıyan Nijeryalı yıldız santrfor, Şampiyonlar Ligi performansıyla değerini 100 milyon Euro'nun üzerine çıkardı.

4- DEVLER BARIŞ'IN PEŞİNE TAKILDI!

ARABİSTAN'DAN gelen 35 milyon Euro'luk teklife rağmen Barış Alper Yılmaz satılmadı. Bir süre kadro dışı kalan milli yıldızın sözleşmesine zam yapılarak motivasyonu korundu. Golleri ve asistleriyle kariyer rekoru kıran tecrübeli oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerini ipe dizdi ve Avrupa'daki kulüpleri peşine taktı.

14 ŞUTTA GEÇİT YOK

Forma giydiği son iki resmi maçta kalesine gelen 14 isabetli şutun tamamını kurtaran (Liverpool-7 / Beşiktaş-7) Uğurcan Çakır, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta kalesini gole kapadı.