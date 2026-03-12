Şampiyonların artık payı yok!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig yayın gelirinin paylaşımında revizyona gidiyor. Geçmişte şampiyonluk yaşayan 6 takım arasında, şampiyonluk sayılarına göre dağıtılan "Şampiyonlar Payı", bu sezon son kez yürürlükte olacak. Yayın gelirinin yüzde 11'ine tekabül eden bu pay, gelecek sezondan itibaren ligdeki tüm takımlar arasında eşit şekilde dağıtılacak. Bu sezon, şampiyonluk yaşamış olan takımlar bu paydan toplam 718 milyon TL alacak.Ancak bir sonraki sezon bu rakam eşit bölünecek.

