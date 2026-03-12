Sane’nin sarısı doğru!

MHK eğitimcisi Jouni Hyttia ve TFF VAR Koordinatörü Joao Capela, hakemlerin durumu ve tartışılan konular ile pozisyonlar için dün TRT Spor'da açıklamalarda bulundu. Beşiktaş-G. Saray derbisinde Sane'nin, Asllani'ye müdahalesi sonrası kırmızı kart verilmesi gerektiği yönündeki tepkilerle ilgili Capela, "Bu sınırda bir pozisyon. Hakemin verdiği sarı kart doğru. UEFA'nın böyle bir pozisyon için kararı var. Hakemin Sane'ye sarı kartı doğru" dedi. Osimhen'in, düdükten sonra topa vurması ve ikinci sarı kartı görmemesi konusunda ise "Hakem düdüğü çaldıktan sonra Osimhen başını çevirip hakeme baktı ve ondan sonra topa vurdu. Bu sportmenlik dışı bir hareket olarak sarı karttır" ifadelerini kullandı. Barış Alper'in, ceza alanı içinde yerde kaldığı pozisyonu da şöyle yorumladı: "Uduokhai topla oynadı ve ardından Barış Alper'in ayağına bastı. Her iki oyuncu da yüksek hızla geldi. Barış Alper de dengesini kaybediyor, iki oyuncu çarpışıyor. Bize göre bu normal bir futbol teması. Bunlara penaltı çalınırsa futbola ihanet edilir."

TORREİRA'YA KART ÇIKMALIYDI

Torreira'nın, golden sonraki sevinci için "Bunun bir açıklaması yok, hakem sarı kart vermeliydi. Sportmenlik dışı bir davranış var. Bu hakemlik hatasıdır" dedi



AVUKATIMLA KONUŞURUM!

Joao Capela, Beşiktaş'ın, devre arasında VAR hakemleriyle, maç sırasında AVAR hakemleriyle görüştüklerine dair iddialarını yalanladı: "İddiaları reddediyorum. Gözlem odamızda kamera var, her şey kaydediliyor. Maç sırasında ve devre arasında görüşmüyoruz, müdahalede bulunmuyoruz. İsmimi telaffuz etmeye devam ederlerse ben de bu durumu avukatlarımla değerlendireceğim. Beni tanıyanlar, işimi dürüstçe yaptığımı bilirler."