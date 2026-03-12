Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'de 26. hafta başlıyor! İşte program...
Süper Lig'de 26. hafta başlıyor! İşte program...

Süper Lig'de 26. haftanın perdesi, yarın saat 20.00'de oynanacak Antalyaspor - Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçlarıyla açılacak.

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta yarın oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak.

Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak müsabakalar şöyle:

- Yarın:

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park)

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

- 14 Mart Cumartesi:

13.30 Kocaelispor-Tümosan Konyaspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)

20.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor (Isonem Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi)

20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)

20.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)

- 15 Mart Pazar:

16.00 Kasımpaşa-ikas Eyüpspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Samsunspor-Zecorner Kayserispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş (Eryaman)

