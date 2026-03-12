Süper Lig’de 26. hafta başlıyor! İşte program...

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta yarın oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak.
Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak müsabakalar şöyle:
- Yarın:
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park)
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
- 14 Mart Cumartesi:
13.30 Kocaelispor-Tümosan Konyaspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)
20.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor (Isonem Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi)
20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)
20.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)
- 15 Mart Pazar:
16.00 Kasımpaşa-ikas Eyüpspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Samsunspor-Zecorner Kayserispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş (Eryaman)