Taffarel onayladı, top Ancelotti’de

G.Saray'ın 8 numarası Gabriel Sara, büyük hayaline kavuşuyor. Brezilya Milli Takımı tarafından Şampiyonlar Ligi'nde takip edilen sambacı, Juventus ve Liverpool maçlarında sınavı geçti. Milli takımda kaleci antrenörü olarak görev yapan G.Saray'ın eski kalecisi ve antrenörü Taffarel, olumlu referans verdi. Teknik direktör Carlo Ancelotti de Sara'yı Fransa ve Hırvatistan ile oynanacak maçların kadrosuna çağırmaya hazırlanıyor. Newcastle'dan Bruno Guimaraes'in sakatlığının ardından orta sahada alternatif arayan Ancelotti, Galatasaraylı Sara'yı izlemeye başladı ve beğendi. Sara'nın milli takımdan davet alması bekleniyor.

G.SARAY'IN YENİ JOKERİ WİLFRİED SİNGO

Juventus rövanşı ve Beşiktaş derbisinde ön liberoya geçen Wilfried Singo, son Liverpool maçında sağ bek oynadı. Sakatlık dönüşünde form tutmaya başlayan 25 yaşındaki oyuncu, hocası Okan Buruk'un yeni jokeri oldu. Fildişili savunmacı, Abdülkerim'in cezalı olduğu ligdeki Başakşehir maçında stopere geçecek.