Tarihi yeniden yazıyor

İstanbul'da Liverpool'u muhteşem taraftar desteğini arkasına alıp 1-0 yenerek rövanş için avantaj yakalayan Galatasaray, Avrupa'da gücünü herkese gösterdi. Yıldızlarla dolu kadrosuyla uluslararası arenada dev kulüplerin korkulu rüyası haline gelen sarı-kırmızılı ekip, özellikle sahasında her rakibi etkisiz hale getirebileceğini gösterdi. Liverpool'u Şampiyonlar Ligi'nde iki kez yenen, Juventus'a iki maçta toplam 7 gol atan, Atletico Madrid'e kaybetmeyen Galatasaray, sezon başında hayalini kurduğu çeyrek finale sadece 90 dakika uzaklıkta. 2000'de 4 sene üst üste lig şampiyonluğunu UEFA Kupası ile taçlandıran Aslan, çeyrek asır sonra Avrupa'da yeniden tarih yazmaya başladı.

OKAN BURUK BÜYÜK HEDEFE YÜRÜYOR

Kadro planlamasındaki hatalar ve dar rotasyon, ilk 4 maçta 9 puan toplayan Cimbom'u grup aşamasında ilk 8 dışına itti. Play-off oynamak durumunda kalan sarı-kırmızılılar, Juventus'u eleyerek sükse yaptı ve son 16 turu ilk maçında Liverpool'u yenerek havaya girdi. Takımıyla üst üste 4. lig şampiyonluğunu kovalayan Okan Buruk, sezon başında asıl hedefini Şampiyonlar Ligi'nde son 8 olarak belirlemişti. Buruk'un yenilenen sözleşmesinde de lig şampiyonluğu ile Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline aynı prim yazıldı.