Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor-Rizespor maçı için taraftar kararı!
Giriş Tarihi: 12.03.2026 15:20

Trabzonspor-Rizespor maçı için taraftar kararı!

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi, Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçına konuk takımın taraftarları alınmayacağını duyurdu.

AA
Trabzonspor-Rizespor maçı için taraftar kararı!
  • ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü Trabzonspor-Çaykur Rizespor mücadelesi oynanacak.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesinden yapılan açıklamaya göre İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Tahir Şahin başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, iki kulübün anlaşması üzerine, konuk takım taraftarlarının karşılaşmaya alınmamasına karar verildi.

Süper Lig'in 28. haftasında Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasını ise sarı-kırmızılı takımın taraftarları izleyebilecek.

Ligin ilk yarısındaki Çaykur Rizespor-Trabzonspor müsabakasını statta takip edemeyen bordo-mavili taraftarlar, Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasını tribünden izlemişti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor-Rizespor maçı için taraftar kararı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz