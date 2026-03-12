Yüksel Yıldırım: "Bizi eleyecekler gibi gözüküyor"

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk karşılaşmasında Rayo Vallecano'ya 3-1 mağlup oldukları maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldırım, büyük umutlarla çıktıkları maçtan hayal kırıklığıyla ayrıldıklarını söyledi.

Karşılaşmayı değerlendiren Yıldırım, "LaLiga ile Süper Lig arasındaki farkı, bir Anadolu takımı olarak denemiş olduk bu gece. Takım çok hızlı oynuyordu. Biz kendimizi hızlı biliyorduk, onlar bizden daha hızlıymış. Daha iyi hazırlanmışlar. Yediğimiz ikinci ve üçüncü gol Samsunspor'a hiç yakışmadı. Tamamen bizim hatalarımızı rakip takım değerlendirdi ve golleri buldu." diye konuştu.

Takımda yorgunluğun hissedildiğini anlatan Yıldırım, "Takımda geçen pazar oynanan Fenerbahçe maçının yorgunluğu kesinlikle vardı, o gözüküyor. Çok tempolu bir maç oynamıştık ve hoca aynı kadroyu çıkardı. Ondan sonra da zaten 2-1 gerideyken hocamız gerekli değişiklikleri yaptı. Sakatlıktan dönen Emre ile Kolibali girdi. Oyuna bir canlılık kattı." ifadelerini kullandı.

Rövanş öncesi umutlarının azaldığını dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Dediğim gibi, sanki umutlarımız tükeniyor ama bir sonraki maç var. Eğer bir sonraki tura geçmek istiyorsak, Madrid'de bu takımın elinden geleni yapması lazım. Bizim yapmak istediklerimiz son 16'ya kalmaktı, onu yaptık. Şimdi hedef çeyrek final dedik ama güçlü bir takım çıktı karşımıza. Zannediyorum bu takım çeyrek final de yarı final de oynar. Bizi elerlerse ki eleyecekler gibi gözüküyor. İnsan umudunu kaybetmek istemiyor ama gerçekçi olmak lazım. Ben gerçekçi bir insanım. Umudumuz, bu maç başlarken yüzde 50-50 idi. Şimdi yirmilere düştü. Üç farklı yenmemiz zor gözüküyor."

Samsunspor'un gelişim sürecine ilişkin de konuşan Yıldırım, "Biz iyi bir takım olma yolundayız. Bu takımı ben 8 sene önce 2B'de aldım. Yapılandırdık, adım adım geldik. İkinci senemizde Süper Lig'de Avrupa'ya gittik. Bu benim için büyük başarı. Ama önemli olan bundan sonra bunu sürdürülebilir yapmak." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Yıldırım, yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını ifade ederek, "Bunu yapmak için de şimdiden hazırlıklara başladık. Hocamız yeni. Kadroda yenilenmeler olacak. Çünkü kadroda kontratı biten oyuncularımız var, ayrılmak isteyen oyuncular var, bizim de istemediğimiz oyuncular var. Sonuçta Samsunspor geleceğin temellerini atacak." dedi.

Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da karşılaşmayı takip ettiğini belirten Yıldırım, "Yan yana oturduk, maçı birlikte seyrettik. İkimizin ortak konusu hakemdi. Hakem kötüydü, kesin. Bazı faulleri çalmadı. Ondan sonra yapılan bazı vakit geçirmelere göz yumdu." yorumunu yaptı.

Montella'nın Samsun'a gelmesinin kendileri için anlamlı olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Hocama da teşekkür ediyorum. İstanbul'dan kalkıp Samsun'a gelip bize destek vermesi, maçı seyretmesi güzel ve sevinçli bir şey. Demek ki Samsunspor doğru yolda gidiyor ki milli takım hocası bile gelip destek veriyor. Bunlar bize geleceğe yönelik umut veren şeyler." ifadelerini kullandı.

Taraftar desteğine de değinen Yıldırım, "Çağrıda bulundum 17-18 bin kişi geldi. Destek güzeldi. Gerçek Samsunspor taraftarlarına teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.