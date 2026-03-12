Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu: Adım adım finale

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu, Türk futbolunu amatörden Süper Lig'e kadar kucaklayan Ziraat Türkiye Kupası'nda finale giden yol, çeyrek ve yarı final maçlarının kura çekimiyle şekillendi. İstanbul Finans Merkezi'ndeki Ziraat Bankası Oditoryumu'nda yapılan kura çekimine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, G.Saray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, F.Bahçe yöneticisi Ertan Torunoğulları, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, A Milli Takım'ın hocası Montella ve kulüp yetkilileri katıldı. Kura çekimi, TFF Başkan Vekili Zehra Neşe Kavak tarafından gerçekleştirildi.

'BU YIL DA UNUTULMAZ HİKÂYELER YAŞANSIN'

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, "Türkiye Kupası, futbolumuzun en büyük markalarından biri olma özelliğini taşımaktadır" derken Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar, "Temennimiz odur ki, Ziraat Türkiye Kupası bu yıl da futbolseverlere unutulmaz hikâyeler yaşatsın. Sahada centilmenlik, tribünlerde dostluk ve Türk futbolunun marka değerine değer katsın" şeklinde konuştu.

MAÇ TARİHLERİ AVRUPA'YA ENDEKSLİ

TFF Lig Yönetim Direktörü Besim Yalçın, tek maç eleme usulüne göre oynanacak Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final maçlarının tarihleri için şu bilgiyi verdi: "Çeyrek final tarihleri 21-22-23 Nisan olarak gözüküyor. Ancak Galatasaray veya Samsunspor'un Avrupa kupalarında çeyrek finale yükselmeleri halinde 21-22-23 Nisan'ı erteleme müsabakaları için kullanacağız. Aksi bir durumda ise 7-8-9 Nisan'da erteleme müsabakaları olacak. Avrupa'da son 16 turu maçları bittikten sonra tüm tarihleri açıklayacağız."

'TURKUVAZ MEDYA'YA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Ziraat Bankası Oditoryumu'nda gerçekleştirilen kura çekimine yoğun katılım vardı. Kulüp başkan ve yöneticileri, teknik adamlar ve özel misafirler dikkatle kurayı takip etti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella ile yakından ilgilendi. Hacıosmanoğlu, Türkiye Kupası'nı şifresiz yayınlayan Turkuvaz Medya Grubu'na da şu sözlerle teşekkür etti: "Kupaya ismini veren Ziraat Bankası'na, maçları yayınlayan ve milyonları bu güzel organizasyonla buluşturan Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür ediyorum."

BUYURUN VAR'DA BİRLİKTE İZLEYİN

TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş'ın talebi için "Görüntüleri veremeyiz ama kapımız her zaman açık. Buyursunlar gelsinler, içeride izleyelim. Ben eli biraz daha yükseltiyorum. Bundan sonraki maçlarda hangi takımın maçı varsa gayet olgun, mantıklı, olayları soğukkanlılıkla karşılayabilecek iki takımın da yöneticisi gelsin, VAR odasında otursunlar, bu maçları beraber izleyelim" dedi. Kulüplerin, yabancı VAR getirilmesi talebi olduğunu da vurgulayan ve eline yazı ulaştığını aktaran Otyakmaz, şöyle devam etti: "Bu benim tek başıma verebileceğim bir karar değil. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla konuşup bir karar verilebilir. Ancak hakemlerimize güvenmemiz ve onları desteklememiz lazım."