Atom Karınca Torreira’nın yüzü gülecek: Sana çok zam yapacağız

Galatasaray bu sezon 4 kulvarda şu ana kadar 42 maça çıkarken, Lucas Torreira 37 kez forma giydi. Defansif görevini kusursuz yapan Torreira, 3 gol-4 asistle hücuma da önemli katkıda bulundu. Beşiktaş derbisinde 12.2 km, Liverpool maçında 11.7 km mesafeyle Aslan'ın en çok koşan ismi olan Uruguaylı dinamo, izin gününde bile sarı-kırmızılıları yaşamaya devam etti. Gündüz Florya'ya ziyarette bulunup altyapı oyuncularıyla bir araya gelen Torreira, akşam ise kadın voleybol takımını desteklemek için Burhan Felek'e gitti. Okan Buruk'un 4 sezondur vazgeçilmezi olan 30 yaşındaki orta saha sezon sonunda yönetim tarafından ödüllendirilecek. 3.5 milyon Euro (178.4 milyon TL) kazanan futbolcunun sözleşmesine zam yapılacak, ücreti takım arkadaşı Sanchez gibi 4.2 milyon Euro (214.1 milyon TL) seviyesine çıkarılacak.

G.SARAY'DA TORREIRA

MAÇ: 166 GOL: 9 ASİST: 13 SÜRE: 13 BİN 488 SARI KART: 30 KIRMIZI KART: 1

İCARDI İÇİN BOMBA YORUM!

Icardi'nin River Plate'e transfer olacağı iddiaları sürerken Wanda Nara'nın eski eşi Maxi Lopez, bu konuya değindi… "Gol atan birine ihtiyacımız var. Bu yüzden kim olursa olsun gelsin, gol attığı sürece ve River'ı daha iyi hale getirecekse gelsin" dedi. Gazetecilerin "Wanda Nara ile birlikte locada oturup Icardi'yi izler misiniz?" sorusuna ise "Çok kurnazsın, bakalım ne olacak? İlginç olurdu" yanıtını verdi.

BALTA'YA İHRAÇ TALEBİ



Galatasaray'da üyeler, kulüp üyesi Hakan Balta'nın ihracı için dilekçe hazırladılar ve Disiplin Kurulu'na teslim ettiler. Hakan Balta, oğlu Çağrı Balta'yı, Florya'dan alıp Fenerbahçe altyapısına götürmüştü. Bu gelişme sarı-kırmızılı kulüpte hoş karşılanmadı ve futbolu 2018'de Galatasaray'da bırakan, kaptanlık da yapan Hakan Balta eleştirilerin hedefi oldu.

HAFTANIN 11'İNDE İKİ İSİM

ŞAMPİYONLAR Ligi'nde son 16 turunda oynanan ilk maçların ardından haftanın ilk 11'i belli oldu. Liverpool'u 1-0 yenen G.Saray'da mücadeledeki tek golü kaydeden Gabonlu orta saha Mario Lemina ve sol bekte Muhammed Salah'a geçit vermeyen Ismail Jakobs, Devler Ligi'nde haftanın ilk 11'inde yer aldı.