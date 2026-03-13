Batagov 1 ay yok!

Trabzonspor'da sezon başından itibaren takımın peşini bırakmayan sakatlık kâbusu devam ediyor. Son olarak Kayserispor ile deplasmanda oynanan maçta sakatlık yaşayan Arseniy Batagov'dan kötü haber geldi. SağlıkKurulu BaşkanıProf. Dr. AhmetBeşir, yaptığıaçıklamada"Batagov'unsağ dizarka kısmındakısmibağ yaralanması ile kavalkemiğinin arka bölümündeyaygın kemik ödemi tespitedilmiştir" dedi. Ukraynalı stoperin 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Çaykur Rizesporve Eyüpspor maçlarında forma giyemeyecek 24 yaşındaki oyuncunun milli ara sonrası nisan başında oynanacak Galatasaray maçına yetişmesinin de zor olduğu belirtildi.