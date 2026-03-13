Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Batagov 1 ay yok!
Trabzonspor'da sezon başından itibaren takımın peşini bırakmayan sakatlık kâbusu devam ediyor. Son olarak Kayserispor ile deplasmanda oynanan maçta sakatlık yaşayan Arseniy Batagov'dan kötü haber geldi. Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, yaptığı açıklamada "Batagov'un sağ diz arka kısmında kısmi bağ yaralanması ile kaval kemiğinin arka bölümünde yaygın kemik ödemi tespit edilmiştir" dedi. Ukraynalı stoperin 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Çaykur Rizespor ve Eyüpspor maçlarında forma giyemeyecek 24 yaşındaki oyuncunun milli ara sonrası nisan başında oynanacak Galatasaray maçına yetişmesinin de zor olduğu belirtildi.

