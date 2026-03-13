Beşiktaş’tan Merkez Hakem Kurulu’na tepki sürüyor!

Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynadığı derbi maçtaki hakem yönetimine, VAR hakemlerine ve Merkez Hakem Kurulu'na tepkileri devam ediyor.

Siyah-beyazlıların genel sekreteri Uğur Fora, gerçekleşmeyen vaatlerin kamuoyunda ciddi bir güven kaybına ve inandırıcılık sorununa yol açtığını belirterek "Türk futbolunun bu ve benzeri beceriksizliklerle vakit kaybetmeye tahammülü yoktur" dedi.

Fora, Ferhat Gündoğdu'nun vaatlerini, gerçekleşmeyen projelerini ve bunların yarattığı güven kaybını şu şeklide sıraladı:

"Hakemlik Sisteminde Şirketleşme Modeli

-Hakemlik Sisteminde Şirketleşme Modeli, Hakem Atamalarında Veri Tabanlı Atama Sistemi ve Tutarlılık İzleme Modülü gibi projeler vaat eden ama bu projeleri hayata geçiremeyen Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, Türk futbolu için güven ve inandırıcılık sorununa neden olmaktadır.

-Hakemlik Sisteminde Şirketleşme Modeli'ne geçileceği, geçiş sürecinde ise danışma kurulu oluşturulacağı ve bu kurulun beş üyesinin üçünün kulüpler tarafından atanacağı MHK Başkanı Gündoğdu tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştı ama ne bu model ne de bu modele geçiş için danışma kurulu hayata geçirildi.

Hakem Atamalarında Veri Tabanlı Atama Sistemi

-MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Hakem Atamalarında Veri Tabanlı Atama Sistemi'ne geçildiğini, hakemlerin net ve şeffaf kriterlere bağlı veri tabanlı yöntemle atanacağını duyurdu ama sistem devreye girmedi. Hakem atamaları konusunda tartışmalar hala ve eskisinden de yoğun bir şekilde devam ediyor.

Tutarlılık İzleme Modülü

-Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun bir diğer ölü doğan projesi ise Tutarlılık İzleme Modülü'dür. Hakem kararlarının IFAB kural kitabı çerçevesinde değerlendirilmesini sağlayarak hem hakemler hem de kulüpler için önemli bir referans noktası olacağı sözleriyle tanıtılan sistem de kadük kalmıştır.

Türk futbolunun bu ve benzeri beceriksizliklerle vakit kaybetmeye tahammülü yoktur."