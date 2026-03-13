CANLI | Süper Lig’de Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı!

Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
Müsabakada Mehmet Türkmen düdük çalacak. Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını Bersan Duran ile Hüseyin Aylak üstlenecek. VAR'da Özgür Yankaya, AVAR'da ise Abdullah Bora Özkara görev alacak.
Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe arasındaki karşılama saat 20.00'de başlayacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Lichnovsky, Anıl Çınar, Mladenovic, Bartuğ Elmaz, Kranevitter, Berkay Özcan, Babicka, Barış Kalaycı, Larsson.
Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Nene, Cherif.
TEDESCO CEZALI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, cezası nedeniyle Fatih Karagümrük maçında yedek kulübesinde olamayacak.
EDERSON OYNAYAMAYACAK
Fenerbahçe'de Brezilyalı file bekçisi Ederson, Fatih Karagümrük deplasmanında kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.