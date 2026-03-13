Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | Süper Lig'de Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı!
Giriş Tarihi: 13.03.2026 18:29

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve detayları haberimizde.

Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Müsabakada Mehmet Türkmen düdük çalacak. Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını Bersan Duran ile Hüseyin Aylak üstlenecek. VAR'da Özgür Yankaya, AVAR'da ise Abdullah Bora Özkara görev alacak.

Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe arasındaki karşılama saat 20.00'de başlayacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Lichnovsky, Anıl Çınar, Mladenovic, Bartuğ Elmaz, Kranevitter, Berkay Özcan, Babicka, Barış Kalaycı, Larsson.

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Nene, Cherif.

TEDESCO CEZALI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, cezası nedeniyle Fatih Karagümrük maçında yedek kulübesinde olamayacak.

EDERSON OYNAYAMAYACAK

Fenerbahçe'de Brezilyalı file bekçisi Ederson, Fatih Karagümrük deplasmanında kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

