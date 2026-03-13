Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Chelsea, Reece James'ın sözleşmesini yeniledi!
İngiltere Premier Ligi ekibi Chelsea, takım kaptanı Reece James'in sözleşmesini 2032'ye kadar uzattığını duyurdu.

Chelsea'de iç transfer kapsamında Reece James'in sözleşmesi yenilendi. 26 yaşındaki sağ bek oyuncusunun kontratı 6 yıllığına uzatıldı.

İmza sonrası kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan oyuncu, "Sözleşmemin uzatılmasından dolayı çok mutluyum. Chelsea benim için çok şey ifade ediyor.

Her zaman en iyi yıllarımı burada geçirmek istediğimi belirttim ve önceki başarılarımızın üzerine yeni başarılar eklemek için gereken her şeye sahip olduğumuza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

KARİYERİ

Chelsea altyapısından yetişen James, İngiliz ekibiyle 2021 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi, 2022'de UEFA Süper Kupası ve 2025 yılında da UEFA Konferans Ligi Kupası'nı kazandı.

