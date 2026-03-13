Ertuğrul Doğan'dan şampiyonlar payı açıklaması: "Görüşüm gayet olumlu"

TFF Yönetim Kurulu, yayın gelirleri dağıtımında Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara verdiği payı kaldırarak bu miktarı 18 kulübe eşit dağıtma kararı aldı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor canlı yayınında konuya dair açıklamalarda bulundu.

Ertuğrul Doğan, "Kulüpler Birliği'nin son toplantısında Anadolu kulüplerinin başkanlarının bu konuda talepleri oldu ve hemen oylamaya çıkardık. Bunlar bir şekilde basına sızdırıldı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray toplantıda buna karşı çıktı.

"ANADOLU KULÜPLERİNİN TAMAMI İSTİYOR"

3 kulübün yöneticilerine durumu anlattık ve yazının yazılma şeklinin onayını alarak yazıyı Federasyon'a gönderdik. Trabzonspor Başkanı olarak görüşüm gayet olumlu. Anadolu kulüplerinin önemli sıkıntıları var ve birilerinin bu sıkıntılara yardımcı olması gerekiyor. Üç kulüp karşı çıksa da Anadolu kulüplerinin tamamı bunu istiyor." dedi.

FATİH TEKKE SÖZLERİ

Başkan Doğan ayrıca, teknik direktör Fatih Tekke hakkında da konuştu. Ertuğrul Doğan, "Bu sezonun kazananı Fatih Tekke ve ekibidir. Camiamız hocamıza sahip çıkmalı. Kendinden yaklaşık 10 kat maliyetli takımlarla mücadele ediyorlar." diye konuştu.