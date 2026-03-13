Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Karagümrük, 15. dakikada Bartuğ Elmaz, 45. dakikada Serginho'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda iki takım da gol bulamazken, kırmızı-siyahlılar sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Karagümrük, aldığı bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe'yi 12 Kasım 1959'dan sonra ilk kez mağlup etti. Kırmızı-siyahlılar, rekabette oynanan 18. maçta 2. galibiyetini elde etti.
Öte yandan Fenerbahçe'nin Karagümrük'e karşı 5 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e 67 sene sonra kaybetti!