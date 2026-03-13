Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe’de Matteo Guendouzi’den olay sözler! ‘Bebekler gibi oynadık’
Giriş Tarihi: 13.03.2026 22:28

Fenerbahçe’de Matteo Guendouzi’den olay sözler! ‘Bebekler gibi oynadık’

Fenerbahçeli futbolcu Matteo Guendouzi, Fatih Karagümrük maçından sonra konuştu.

  • ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük'e deplasmanda 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Matteo Guendouzi, "Pek çok sebep vardı. İlk olarak çok kötü oynadık, bütün takım olarak çok kötü oynadık. Bebek gibi oynadık. Ruhu, mentaliteyi sahada gösteremedik. En kötü maçımızdı. Felaketti! Çok kötüydük, bebekler gibiydik sahada. Hayal kırıklığına uğradık. Bizim için felaket bir maçtı" dedi.

Soyunma odasındaki atmosfere dair soruya Matteo Guendouzi, "Tıpkı bu maç gibi soyunma odasındaki atmosfer de çok kötü. Bunu kabul etmeliyiz. Bu sonuç camia ve taraftarlar için saygısızlık! Bir sonraki maçta farklı bir görüntü sergilemeliyiz. En kötü maçımızdı. Kötü bir mentalite ile oynadık ve bunu değiştirmeliyiz" cevabını verdi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz