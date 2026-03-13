Fenerbahçe’den 17 yaşındaki yıldız adayına transfer teklifi! 5 yıllık sözleşme önerisi

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmayların yeni sezonun transfer çalışmalarına start verdiği öne sürüldü.
Süper Lig devinin, 17 yaşındaki Malili genç yeteneği radarına aldığı belirtildi.
Africafoot'un haberine göre; Fenerbahçe'nin JMG Bamako forması giyen Ibrahim Diakite ile ilgilendiği aktarıldı.
Sarı-lacivertlilerin, 17 yaşındaki orta saha için oyuncuya ve temsilcisine yaklaşık 500 bin euroluk teklif yaptığı kaydedildi.
Süper Lig devinin, bu teklifin oyuncuyu ikna edeceğini düşündüğü vurgulandı.
Fenerbahçe'nin Ibrahim Diakite'ye 5 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi.