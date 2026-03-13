Giriş Tarihi: 13.03.2026 19:32

Fenerbahçe’den 17 yaşındaki yıldız adayına transfer teklifi! 5 yıllık sözleşme önerisi

Fenerbahçe’de kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertlilerin, 17 yaşındaki Malili orta saha için teklifte bulunduğu iddia edildi.

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmayların yeni sezonun transfer çalışmalarına start verdiği öne sürüldü.

Süper Lig devinin, 17 yaşındaki Malili genç yeteneği radarına aldığı belirtildi.

Africafoot'un haberine göre; Fenerbahçe'nin JMG Bamako forması giyen Ibrahim Diakite ile ilgilendiği aktarıldı.

Sarı-lacivertlilerin, 17 yaşındaki orta saha için oyuncuya ve temsilcisine yaklaşık 500 bin euroluk teklif yaptığı kaydedildi.

Süper Lig devinin, bu teklifin oyuncuyu ikna edeceğini düşündüğü vurgulandı.

Fenerbahçe'nin Ibrahim Diakite'ye 5 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin sunduğu teklifte sonraki satıştan yüzde 15'lik bir pay maddesinin yer aldığı aktarıldı.

2008 doğumlu Ibrahim Diakite, Mali U17 Milli Takımı'nda 11 maça çıktı ve 2 gol attı.

