Galatasaray'dan yayın gelirleriyle ilgili hamle! Eray Yazgan açıkladı: "Gelir kaybımız olacak"

Eray Yazgan, TFF Yönetim Kurulunun yayın gelirleri dağıtımında Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara verdiği payı kaldırarak bu miktarı 18 kulübe eşit dağıtma kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

TFF'nin aldığı bir yönetim kurulu kararıyla 2026-2027 sezonundan itibaren naklen yayın gelirinde yeni bir dağıtım şeması belirlediğini dile getiren Yazgan, "TFF, seçimle gelen bir kurum. Orada seçmenler var. Kendilerince bu işi yönetmeye çalışıyorlar. Anadolu kulüplerine avantaj sağlamaya yönelik gayretleri var." dedi.

"BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR'UN DA BAŞVURUSU OLACAKTIR"

Bazı kulüplerin uzun zamandır bu değişikliğin yapılmasını istediğini hatırlatan Yazgan, "TFF Yönetim Kurulu, birtakım kulüplerin şerhine rağmen karar aldı. Konuyla ilgili tahkim kuruluna gideceğiz. Burada kazanılmış hak var. Elde ettiğimiz 25 şampiyonluktan dolayı hakkımız var. Bu gelirlerin devamı için tahkime başvurumuz olacak. Eminim Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da başvurusu olacaktır." diye konuştu.

"260-280 MİLYON LİRA KAYBIMIZ OLACAK"

Sarı-kırmızılı kulübün genel sekreteri, TFF'nin şampiyonluk priminin Galatasaray'a etkisine değinerek, "Bu karar içinde bulunduğumuz sezon uygulansaydı Galatasaray'ın yaklaşık 192 milyon lira para kaybı olacaktı. Önümüzdeki sezon için hesapladığımızda enflasyona göre artırıldığında 260-280 milyon lira civarında bir gelir kaybımız olacak. Benzer kayıplar Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir için de oluşacaktır." şeklinde görüş belirtti.