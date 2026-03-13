Iğdır FK’da Kenan Koçak görevi bıraktı!

Alagöz Holding Iğdır FK'da teknik direktör Kenan Koçak, istifa etti.

Trendyol 1. Lig ekibi Iğdır FK'dan yapılan açıklamada, Kenan Koçak'ın görevinden istifa ettiği bildirildi.

Kenan Koçak, istifasına yönelik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Alagöz Holding Iğdır FK'de geçirdiğim 45 gün benim için son derece değerli ve anlamlı bir süreç oldu. Gelinen noktada, kulübümüzün geleceği ve takımın önünü açma düşüncesiyle görevimden ayrılma kararını kendi isteğimle aldım. Futbolda bazen böyle kararlar vermek gerekir. Bu kararın önümüzdeki dönemde takım üzerinde olumlu bir etki oluşturmasını ve kulübün hedeflediği Süper Lig yolculuğuna katkı sağlamasını içtenlikle temenni ediyorum. Bu benim için kolay bir karar olmadı ancak futbolun doğasında bu tür ayrılıklar da vardır. Iğdır FK camiasına hizmet etmiş olmaktan dolayı gurur duyuyorum."