Kartal’a 3 şok birden!

İkinci yarıda sadece 87 dakika süre alabilen Jota Silva’nın 17 milyon Euro’luk opsiyonu kullanılmayacak. 5 maçtır kadroda kendisine yer bulamayan Taylan Bulut da sezon sonu büyük ihtimalle başka bir takıma kiralık gönderilecek. Kulübeye hapsolan Gökhan Sazdağı’nın geleceği ise belirsiz
2.5 milyon Euro'ya Nottingham Forest'ten kiralanan Jota Silva'nın 17 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunuyor. Ancak Beşiktaş son dönemde formaya hasret kalan Portekizli'nin opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor. Ligin ilk yarısında bulduğu şansı iyi değerlendiren ve 3 gole imza atan Silva, ikinci yarıdaki 8 lig maçında sadece Eyüpspor maçında 11'de başladı. Kayseri, Konya veKocaeli karşılaşmalarındatoplam 26 dakika sürealırken, sonraki 3müsabakada yedekkaldı. Schalke'den 6 milyon Euro'ya alınan Taylan Bulut da ikinci yarıda sadece Eyüpspor maçında 11'de sahaya çıktı. Son beş mücadelede isekadroya dahi giremedi. Taylan'ın sezon sonunda kiralık gönderilmesi planlanıyor. Gökhan Sazdağı ise Murillo hamlesinin ardından gözden düştü. İlk yarıda 19 maçın 17'sine ilk 11'de başlayan 31 yaşındaki sağ bek, son 4 müsabakayı kulübeden seyretti.