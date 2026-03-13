Orhan Kaynak defnedildi

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak, Sarıyer Maden Mahallesi Kuğu Caddesi'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazeye Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, teknik direktörler Fatih Terim,

Şenol Güneş, Abdullah Avcı, Rıza Çalımbay, Hami Mandıralı, Ertuğrul Sağlam, Tolunay Kafkas ve Samet Aybaba katıldı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, "Camiamızın başı sağ olsun. Onu hep güler yüzüyle hatırlayacağız. Teknik kadro içerisinde hocamızın, futbolcuların, bizlerin çok sevdiği, çok saygı duyduğu biriydi. Çok üzgünüz" dedi.