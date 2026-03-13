Salih Özcan, Borussia Dortmund’tan ayrılıyor!

Borussia Dortmund'ta gelecek sezonun kadro planlaması başladı. Sarı-siyahlı kulüp, Niklas Süle ve milli futbolcu Salih Özcan ile yollarını ayırma kararı aldı.

İki futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılacağını doğrulayan kulübün sportif direktörü Lars Ricken, yaptığı açıklamada tarafların karşılıklı anlaşarak bu kararı aldığını ifade etti.

"ORTAK KARAR ALDIK"

Ricken, "Bu hafta her ikisiyle de açık ve saygılı görüşmeler yaptık. Sonunda hem Niklas hem de Salih ile sezon sonunda yollarımızı ayırma konusunda ortak bir karar aldık" ifadelerini kullandı.

Ricken ayrıca, "Önümüzde dokuz maç var. Bu maçları mümkün olan en başarılı şekilde tamamlamak ve yeniden Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz" dedi.