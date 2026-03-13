Son dakika haberi: Fenerbahçe zirve yarışında ağır yara aldı! Lig sonuncusu Fatih Karagümrük kazandı

TEDESCO VE KARDEŞİ KULÜBEDE YOK

Fenerbahçe'de Samsunspor maçında kart gören teknik direktör Domenico Tedesco, cezası nedeniyle kulübede yer almadı.

Öte yandan yardımcı antrenör olan kardeşi Umberto Tedesco ve idari menajer Emir Yolaç da kırmızı kart cezalısı oldukları için yedek kulübesinde görev yapamadı.

Fatih Karagümrük maçında takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yer aldı.

SARI-LACİVERTLİLERDE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında 6 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde cezalı Ederson'un yanı sıra tedavileri devam eden Edson Alvares, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo, Fatih Karagümrük maçında kadroda yer almadı.

ASENSIO VE NENE RİSKE EDİLMEDİ

Fenerbahçe'de Marco Asensio ve Dorgeles Nene, Fatih Karagümrük karşısında riske edilmedi.

Ağrısı bulunan her iki oyuncu da müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

SKRINIAR YİNE YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçe'nin takım kaptanı Milan Skriniar, Fatih Karagümrük karşısında da takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

Sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Skriniar, Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK ve ligde Samunspor maçlarında da kulübede yer almıştı.

KAPTANLIK BANDI FRED'DE

Fenerbahçe'de müsabakaya kaptan olarak Fred çıktı.

Brezilyalı futbolcu, takım kaptanları Milan Skriniar ve Çağlar'ın yokluğunda pazubandı koluna geçirdi.