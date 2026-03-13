Son dakika haberi: Fenerbahçe zirve yarışında ağır yara aldı! Lig sonuncusu Fatih Karagümrük kazandı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'yi 2-0'lık skorla mağlup etti.
Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynandı.
Müsabakada Mehmet Türkmen düdük çaldı. Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını Bersan Duran ile Hüseyin Aylak üstlendi. VAR'da Özgür Yankaya, AVAR'da ise Abdullah Bora Özkara görev aldı.
Fatih Karagümrük'ün gollerini 15'inci dakikada Bartuğ Elmaz ile 45+1'inci dakikada Serginho kaydetti.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe 57 puanda kaldı. Galatasaray'ın bu hafta kazanması durumunda zirve yarışında iki takım arasındaki puan farklı 7'ye yükselecek.
Süper Lig'de son sırada yer alan Fatih Karagümrük ise puanını 17'ye yükseltti. Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 4 hafta sonra ilk kez bir maçı kazandı.
Fatih Karagümrük - Fenerbahçe: 2-0
Goller: 15' Bartuğ Elmaz, 45+1' Serginho
İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Lichnovsky, Anıl Çınar, Mladenovic, Bartuğ Elmaz, Kranevitter, Serginho, Tiago Çukur, Barış Kalaycı, Larsson.
Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Oosterwolde, Levent Mercan, Kante, Guendouzi, İsmail Yüksek, Fred, Kerem Aktürkoğlu, Cherif.
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Soldan kazanılan korner atışında Barış Kalaycı ceza sahası içine ortaladı. Oosterwolde'nin uzaklaştırmak istediği top Bartuğ Elmaz'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 1-0.
27. dakikada sağdan son çizgiye inen Fred, ceza sahası yayı üzerindeki Levent Mercan'a pasını aktardı. Bu futbolcunun düzeltip sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
36. dakikada Fatih Karagümrük etkili geldi. Sağdan ceza sahasına giren Serginho, penaltı noktasına hareketlenen Barış Kalaycı'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun yerden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.
45+1. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Sağdan kullanılan korner atışında ceza sahası içinde yükselen Lichnovsky kafayla arka direğe indirdi. Bu noktaya koşan Serginho yakın mesafeden topu filelere yolladı: 2-0.
Fatih Karagümrük ilk 45 dakikayı 2-0 önde tamamladı.
52. dakikada ev sahibi ekip etkili geldi. Barış Kalaycı'nın pasında topla buluşan Tiago Çukur, savunmanın arkasına hareketlenen Serginho'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunda kaleci Mert ayaklarıyla gole izin vermedi.
56. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Barış Kalaycı, meşin yuvarlağı Berkay Özcan'la buluşturdu. Bu futbolcunun ceza sahası içi sağ çaprazından sert şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
71. dakikada Levent Mercan'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Musaba, iki rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun çaprazdan sert vuruşunda kaleci Grbic gole engel oldu.
79. dakikada Oğuz Aydın'ın sağdan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Musaba'nın düzeltip vuruşunda kaleci Grbic son anda topu kornere gönderdi.
Ev sahibi ekip, 90 dakikadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
TEDESCO'DAN İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, ligde son oynadıkları Samsunspor maçına göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 4 değişikliğe gitti.
İtalyan teknik adam, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada kaleci Ederson'u cezası nedeniyle oynatamazken, Anthony Musaba, Marco Asensio ve Archie Brown'u yedek soyundurdu.
Genç çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Fred Rodrigues ve İsmail Yüksek'i ilk 11'de görevlendirdi.
Fatih Karagümrük karşısında kalede Mert Günok'u oynatan Tedesco, dörtlü savunmasını Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan'dan oluşturdu.
Orta alanda Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante ve Fred Rodrigues'e şans veren Tedesco, hücumda ise Kerem Aktükroğlu ve Sidiki Cherif'i görevlendirdi.
TEDESCO VE KARDEŞİ KULÜBEDE YOK
Fenerbahçe'de Samsunspor maçında kart gören teknik direktör Domenico Tedesco, cezası nedeniyle kulübede yer almadı.
Öte yandan yardımcı antrenör olan kardeşi Umberto Tedesco ve idari menajer Emir Yolaç da kırmızı kart cezalısı oldukları için yedek kulübesinde görev yapamadı.
Fatih Karagümrük maçında takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yer aldı.
SARI-LACİVERTLİLERDE 6 EKSİK
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında 6 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde cezalı Ederson'un yanı sıra tedavileri devam eden Edson Alvares, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo, Fatih Karagümrük maçında kadroda yer almadı.
ASENSIO VE NENE RİSKE EDİLMEDİ
Fenerbahçe'de Marco Asensio ve Dorgeles Nene, Fatih Karagümrük karşısında riske edilmedi.
Ağrısı bulunan her iki oyuncu da müsabakaya yedek kulübesinde başladı.
SKRINIAR YİNE YALNIZ BIRAKMADI
Fenerbahçe'nin takım kaptanı Milan Skriniar, Fatih Karagümrük karşısında da takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.
Sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Skriniar, Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK ve ligde Samunspor maçlarında da kulübede yer almıştı.
KAPTANLIK BANDI FRED'DE
Fenerbahçe'de müsabakaya kaptan olarak Fred çıktı.
Brezilyalı futbolcu, takım kaptanları Milan Skriniar ve Çağlar'ın yokluğunda pazubandı koluna geçirdi.