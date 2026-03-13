Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TFF Tahkim Kurulu'ndan Leroy Sane kararı!
Giriş Tarihi: 13.03.2026 21:52

PFDK'nın 2 maçlık men cezasına itiraz eden Leroy Sane'nin talebi Tahkim Kurulu'ndan kabul görmedi. Galatasaray'da Leroy Sane'nin 2 maçlık cezası onandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Leroy Sane'ye verilen 2 maçlık cezayı onadı.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, Sane'ye verilen 2 maç men cezasında değişime gitmedi.

Galatasaray'a verilen 330 bin lira para cezası ve kısmi tribün kapama cezasının yanı sıra Samsunspor'un kısmi tribün kapama cezası da kurul tarafından onandı.

RAMS Başakşehir'e çim saha sorumlusunun stat denetimine ve müsabaka organizasyon güvenlik ve eşgüdüm toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle verilen 220 bin lira para cezasının ise kaldırılmasına karar verildi.

