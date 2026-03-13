Trabzonspor, Çaykur Rizespor’u konuk edecek!

Süper Lig'de 54 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, yarın konuk edeceği Çaykur Rizespor karşısında kazanarak zirve yarışında yara almak istemiyor.

Ligin son 3 haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve dış sahada da Zecorner Kayserispor'u 3-1'lik sonuçlarla mağlup eden bordo-mavililer, art arda 4. karşılaşmasından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Arseniy Batagov, Benjamin Bouchouari ve Edin Visca, yarınki mücadelede görev alamayacak.