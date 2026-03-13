Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek!
Giriş Tarihi: 13.03.2026 10:32

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile sahasında karşılaşacak. Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Süper Lig'de 54 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, yarın konuk edeceği Çaykur Rizespor karşısında kazanarak zirve yarışında yara almak istemiyor.

Ligin son 3 haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve dış sahada da Zecorner Kayserispor'u 3-1'lik sonuçlarla mağlup eden bordo-mavililer, art arda 4. karşılaşmasından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Arseniy Batagov, Benjamin Bouchouari ve Edin Visca, yarınki mücadelede görev alamayacak.

