Yıldız değil takım oyunu!

Giriş Tarihi: 13.03.2026

Galatasaray, Liverpool'u 1-0 yenerken, galibiyet golü Mario Lemina'dan geldi. Lemina bu sezon ilk kez gol atarken, sarı-kırmızılı takımda 17. farklı isim ağları sarsmış oldu. 17 oyuncudan 84 gollük katkı alan Galatasaray'da Osimhen 18 golle zirvede yer alıyor. İcardi 15 ve Barış 10 golle çift haneli tabela yaptı. 8 gollü Yunus'u 6'şar golle Sane ve Sara izliyor. Eren 4, Torreira 3 defa fileleri sarstı. Noa Lang, İlkay, Sanchez, Boey ve Ahmed Kutucu 2'şer gol attı. Abdülkerim, Sallai ve Nhaga'dan sonra Lemina da golle tanıştı. As takımda henüz Jakobs, Singo, Kaan Ayhan ve Asprilla bu sezon gol atamadı.

