Andre Onana: Galibiyet hocamız içindi!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, Rizespor karşısında 1-0 galip geldi. Trabzonspor'un yıldızı Andre Onana, Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti hafta içinde vefat eden Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak'a armağan eden Andre Onana şu sözleri dile getirdi:

"Bizim için her anlamda özel bir maçtı. Yardımcı antrenörümüzü kaybettik. Bu acı haberden sonra maça çıkabilmek kolay değildi. Ailesine onların hep yanında olduğumuzu söylemek istiyorum. Hocamızın ailesinin her zaman yanında olacağız. Bu galibiyet çok önemliydi. Çok acı bir kayıp yaşadık. Hepimizi çok üzdü. Her zaman bizimle olan birisiydi. Bugünkü galibiyet hocamız içindi."