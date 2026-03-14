Başakşehir, Galatasaray’a karşı Süper Lig’de yine kazanamadı!

6. SIRAYA GERİLEDİ

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de 3 maç sonra sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Ligde çıktığı son 3 müsabakayı kazanan ve haftaya averajla 5. sırada giren turuncu-lacivertliler, lider Galatasaray karşısında çıkışını sürdüremedi.

Başakşehir, haftayı puansız kapatması ve rakibi Göztepe'nin sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalması üzerine 6. sıraya geriledi ve Avrupa kupaları yarışında yara aldı.

16 MAÇ SONRA İLK KEZ GOL ATAMADI

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de uzun bir süre sonra bir maçta gol sevinci yaşayamadı.

Ligde en son 22 Ekim 2025'te Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldığı 3. hafta erteleme müsabakasında fileleri havalandıramayan Başakşehir, 16 maç sonra bir karşılaşmayı gol atamadan tamamladı.

EBOSELE KIRMIZI KART GÖRDÜ

RAMS Başakşehir, mücadelenin yaklaşık 35 dakikasını 10 kişi oynadı.

Karşılaşmanın 28. dakikasından sarı kartı bulunan Festy Ebosele, 56. dakikada hakem Batuhan Kolak tarafından ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırılarak oyun dışında kaldı.

Bu pozisyonun hemen ardından golü kalesinde gören Başakşehir, kalan bölümü bir kişi eksik tamamladı.