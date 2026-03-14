Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Başakşehir'i de yenin 5 € milyon dağıtalım!
Giriş Tarihi: 14.03.2026

Nijeryalı yıldız “Prim 3 değil 5 milyon Euro olsun” isteğinde bulunurken sarı-kırmızılı kulübün patronu da kontra yaptı: “Başakşehir’i yenin, Liverpool’u eleyni 5 milyon Euro’yu alın!”

ÇAĞDAŞ HALICI
  • ABONE OL
G.Saray, hem lig hem de Avrupa'da tarihi bir sürecin içinden geçerken başkan Dursun Özbek ve yönetimi de oyunculara verdikleri primlerle motivasyonu yükseltiyor. Liverpool'u elemeleri halinde tur primini 3 milyon Euro olarak açıklayan başkan Özbek'e, sürpriz bir isimden çıkış geldi. Osimhen, "5 milyon Euro (253.4 milyon TL) olsun" isteğinde bulunurken Özbek dahil herkesi güldürdü, oyuncular da başkana tempo tuttu. Bunun üzerine yeniden söz alan Dursun Özbek, Süper Lig'deki üst üste 4. şampiyonluk hedefini işaret etti ve "Başakşehir'i de yenin tamam" dedi. Bu sözler soyunma odasında büyük bir coşkuya neden olurken takım da tarihi prim için bir kez daha kenetlendi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz