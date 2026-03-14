Beşiktaş ile Gençlerbirliği ligde 96. kez karşılaşacak

İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlılar 54 galibiyet alırken, Ankara temsilcisi ise sahadan 10 kez galip ayrıldı.

Taraflar, 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Lig maçlarında Beşiktaş, 154 kez rakip ağları havalandırırken, Gençlerbirliği ise 66 golle siyah-beyazlılara karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ'TAN DEPLASMANDA SON 10 MAÇTA 4 GALİBİYET

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile deplasmanda oynadığı son 10 lig maçından 4'ünü kazanabildi.

İki ekip arasında Ankara'da oynanan son 10 lig maçından 3'ünü başkent ekibi kazanırken, 3 karşılaşma beraberlikle tamamlandı.

ANKARA'DAKİ MAÇLAR

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısındaki galibiyet üstünlüğünü, Ankara'daki maçlarda da gösterdi.

Siyah-beyazlılar, başkentte oynanan 47 lig maçının 23'ünü kazandı, 7 kez de yenildi. Taraflar, 17 karşılaşmada ise birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Ankara'da siyah-beyazlılar 75, kırmızı-siyahlılar 38 gol attı.

Beşiktaş, son olarak 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında Ankara'da oynanan maçlarda Gençlerbirliği'ni 3-0'lık skorlarla mağlup etti.

EN FARKLI SONUÇLAR

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000'de de 4-0'lık sonuçlarla aldı.

Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-0 yenerek rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı.