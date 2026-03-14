Beşiktaş’ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.
Siyah-beyazlıların kamp kadrosunda, sakatlıklarını atlatan ve çalışmalara başlayan Emirhan Topçu ve El Bilal Toure'nin yanı sıra Taylan Bulut yer almadı.
Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Ersin Destanoğlu, Devis Vasquez, Emre Bilgin, Wilfred Ndidi, Milot Rashica, Salih Uçan, Hyeon-gyu Oh, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Junior Olaitan, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Kristjan Asllani, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Yasin Özcan, Amir Murillo, Mustafa Erhan Hekimoğlu.