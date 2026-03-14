Fenerbahçe dün Karagümrük'e yenilince Trabzonspor'a büyük fırsat doğdu. Bordo-mavililer, bugün ligde Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. Fırtına eğer galip gelirse, sarı-lacivertliler ile puanını eşitleyecek. Eşitlik durumunda ikili averaja sahip olduğu için ikincilik Kanarya'da kalacak. Ancak Fatih Tekke'nin ekibi, rakibinin bir sonraki hatasında yerini almak için fırsat kollayacak. Son 3 maçını kayıpsız geçen Trabzonspor, üst üste 4. galibiyetini almayı planlıyor. Batagov'un yokluğunda sol stoperde Nwaiwu'nun oynaması bekleniyor.

MADRİD SÜRPRİZİ

TRABZONSPOR'UN 19 yaşındaki yıldızı Christ Oulai için flaş bir hamle geldi. Oulai'nin abisi Charles, Real Madrid-Manchester City maçını İspanyol devinin davetlisi olarak tribünde izledi.